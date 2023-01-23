الشاعر شيبان العنزي يُحلّق بالحضور في ليلة ثقافية في بيهايف الخرج

المركز الإعلامي :
حلّ الشاعر الأستاذ شيبان العنزي ضيفا على مقهى بيهايف بالخرج في فعالية الشريك الأدبي التابع لهيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة ، حيث تحدث عن الشعر النبطي والفصيح وأوجه الشبه والاختلاف بينهما .
حضر اللقاء ما يزيد عن 64 حاضرا أعظمهم من الأخوات مما يدل على اهتمامهم بالثقافة والأدب ، وامتد اللقاء إلى قرابة الساعة والنصف .
أدارت الحوار الأديبة الاستاذة منى الصامطي والتي عرضت للكثير من سيرة الضيف العطرة وخبرته التعليمية الطويلة فهو حامل للماجستير ورئيس قسم قضايا المعلمين ، ومن المؤسسين للجنة الثقافية بمحافظة الخرج برفقة أ/ عبدالعزيز البراك والدكتور جمال الحمداء والدكتور سميح السميح .
بعد ذلك فتح المجال للنقاش والاطروحات والمداخلات والذي كان الثناء والتقدير والرضا عن ما قدمته الضيف في هذا اللقاء .
لاقت قصيدة ( عاصفة الحزم ) و (عيون المها ) (صيد الضبان) استحسان الجميع ، كما كان لصحبته بوزير المعارف الراحل الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد عدة قصائد اسمتع الحضور بذكرها .
في الختام قدمت إدارة بيهايف درعا تذكاريا للشاعر وهدية من مجمع عيادات طبيبك للأديب الشاعر شيبان العنزي ، كما شكرت إدارة بيهايف كافة الرعاة المشاركين بالشريك الادبي وهم :
– موسم الورد
– مياه موارد
– معهد الأغذية
– مطعم مولينو
– وضوح الرؤية
-لنس برو للتغطيات
-عيادات طبيبك
– مقهى حروف
– باكورا لإستضافة الأطفال
– لمسات للصوتيات
– سمايل ميكرز
– مركز سيان
– نادي ايف ايليت
– ترويقة سمر
– كاتب للمحتوى الإعلامي