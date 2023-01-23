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جديد الخرج > الشاعر شيبان العنزي يُحلّق بالحضور في ليلة ثقافية في بيهايف الخرج
23/01/2023   2:33 م

الشاعر شيبان العنزي يُحلّق بالحضور في ليلة ثقافية في بيهايف الخرج

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 المركز الإعلامي :

حلّ الشاعر الأستاذ شيبان العنزي ضيفا على مقهى بيهايف  بالخرج في فعالية الشريك الأدبي التابع لهيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة ، حيث تحدث عن الشعر النبطي والفصيح وأوجه الشبه والاختلاف بينهما .  ‏

حضر اللقاء ما يزيد عن 64 حاضرا أعظمهم من الأخوات مما يدل على اهتمامهم بالثقافة والأدب ، وامتد اللقاء إلى قرابة الساعة والنصف .

  ‏أدارت الحوار الأديبة الاستاذة منى الصامطي والتي عرضت للكثير من سيرة الضيف العطرة وخبرته التعليمية الطويلة فهو حامل للماجستير ورئيس قسم قضايا المعلمين ، ومن المؤسسين للجنة الثقافية بمحافظة الخرج برفقة أ/ عبدالعزيز البراك والدكتور جمال الحمداء والدكتور سميح السميح .

‏بعد ذلك فتح المجال للنقاش والاطروحات والمداخلات والذي كان الثناء والتقدير والرضا عن ما قدمته الضيف في هذا اللقاء .

  لاقت قصيدة ( عاصفة الحزم ) و (عيون المها ) (صيد الضبان) استحسان الجميع ، كما كان لصحبته بوزير المعارف الراحل الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد عدة قصائد اسمتع الحضور بذكرها .

  في الختام قدمت إدارة بيهايف درعا تذكاريا للشاعر وهدية من مجمع عيادات طبيبك للأديب الشاعر شيبان العنزي ، كما شكرت إدارة بيهايف كافة الرعاة المشاركين بالشريك الادبي وهم :

– موسم الورد

  – مياه موارد

– معهد الأغذية

  – مطعم مولينو

  – وضوح الرؤية

-لنس برو للتغطيات

  -عيادات طبيبك

  – مقهى حروف

  – باكورا لإستضافة الأطفال

– لمسات للصوتيات

  – سمايل ميكرز

  – مركز سيان

– نادي ايف ايليت

–  ترويقة سمر

– كاتب للمحتوى الإعلامي

الشاعر شيبان العنزي يُحلّق بالحضور في ليلة ثقافية في بيهايف الخرج

جديد الخرج
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