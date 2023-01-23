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جديد المحليات > بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة للطريق الدائري الأول بالمدينة
23/01/2023   6:32 م

بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة للطريق الدائري الأول بالمدينة

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أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم (الإثنين)، البدء في صرف تعويضات العقار المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز “الدائري الأول” والمناطق المحيطة به.

ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدد إلى سرعة مراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء إجراءات التعويض تمهيداً لإزالة العقارات.

ونوهت إلى أن النطاق المحدد سيكون منطقة عمل اعتباراً من تاريخ 15/7/1444هـ، داعيةً الملاك إلى إحضار نسخة محدثة من صك الملكية، ومخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه. وفق “أخبار 24”.

بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة للطريق الدائري الأول بالمدينة

جديد المحليات
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