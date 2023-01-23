“الشورى” يقرّ تعليم اللغة الصينية.. واتفاقية لحماية منتجي “الفونوغرامات”

أقر مجلس الشورى بالتصويت، الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية لتعليم اللغة الصينية، وذلك بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرها بشأن مشروع مذكرة التعاون تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري.
ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، وذلك بعد تلقي تقرير قدمه رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر.
و تسمى الاتفاقية “اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح”، وتعد إحدى الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية، وتتعلق على نحو خاص بالتسجيلات الصوتية.
ويقصد بالفونوغرام (التسجيل الصوتي) وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية: كل تثبيت صوتي -دون سواه- للأصوات التي مردها عملية أداء أو أصوات أخرى. وفق “أخبار 24”.
وتنص “اتفاقية الفونوغرامات” على التزام كل دولة متعاقدة بحماية أي منتِج للتسجيلات الصوتية من مواطني دولة متعاقدة أخرى من إنتاج أي نسخ دون موافقته، ومن توزيعها على الجمهور، ومن استيرادها إذا كان استيرادها بغرض توزيعها على الجمهور.
وتدير الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وقد اعتمدت هذه الاتفاقية في جنيف عام 1971م، والاتفاقية متاح الانضمام إليها بواسطة أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو في أي وكالة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ويجب إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ولا تنص الاتفاقية على إنشاء اتحاد أو هيئة رئاسية أو ميزانية.