“داون تاون” تتعاون مع “الوطنية للإسكان” لتطبيق معايير الاستدامة في مشاريعها

أعلنت شركة داون تاون، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان، ممثلة ببرنامج البناء المستدام، بهدف بحث سبل تطبيق المعايير الخاصة لاستدامة المباني والمجتمعات عبر خدمة تقييم الاستدامة خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لمشاريع الشركة في 12 مدينة حول المملكة.
وأكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المُكلف لشركة داون تاون السعودية، نايف بن صالح الحمدان، أن الشركة تهدف لأن تكون الشريك الأمثل لتعزيز جاذبية وتنافسية المُدن في المملكة وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة وخلق المزيد من الفرص للسكان والزوار وقطاع الأعمال. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد بن صالح البطي، أهمية دور برنامج البناء المستدام – من خلال تقييم استدامة المجتمعات السكنية والتجارية – في المساهمة بالارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، موضحًا أن تقييم الاستدامة له إسهامات عديدة منها رفع كفاءة التشغيل للمباني، واستهلاك خدمات الطاقة والمياه.
يذكر أن شركة داون تاون تعمل على إنشاء وتطوير وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة في المملكة، تشمل، المدينة المنورة والأحساء والخُبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة.