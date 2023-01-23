“تداول” تحتفل بإدراج “صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية”

احتفلت تداول السعودية، اليوم (الإثنين) بإدراج “صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية” في السوق الرئيسية.
ويعتبر هذا الصندوق صندوق مؤشر متداول يهدف إلى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر “إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية” قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف، ويمكن تداول وحدات الصندوق في تداول السعودية برمز9407.
وتوفر تداول السعودية حالياً ثمانية صناديق مؤشرات متداولة مدرجة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمارية مرنة ومتنوعة ضمن مجموعة من فئات الأصول المتعددة مثل الأسهم المحلية والدولية المدرجة والصكوك الحكومية والسلع.
من جهته، قال المدير التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، إن صناديق المؤشرات المتداولة تعد خياراً مرناً يسمح للمستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية والوصول إلى قطاعات جديدة، متطلعاً إلى إضافة المزيد من هذه الصناديق في تداول السعودية. وفق “أخبار 24”.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد المفرح، أن هذا الصندوق يعد رابع صندوق مؤشرات متداولة تطرحه الشركة في السوق المالية السعودية، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى قطاع أسهم التقنية الأمريكية المدرجة في مؤشر “إم إس سي آي”.
يذكر أن “صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم التقنية الأمريكية” قد طرح مليون وحدة بسعر طرح بلغ 10 ريالات للوحدة.