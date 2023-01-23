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جديد المحليات > “أبشر” تقدم 16 استعلاماً إلكترونيا ضمن حلولها الرقمية
23/01/2023   10:47 م

“أبشر” تقدم 16 استعلاماً إلكترونيا ضمن حلولها الرقمية

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قدمت المديرية العامة للجوازات عبر منصة “أبشر” عدداً من الاستعلامات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، وذلك ضمن حلولها الرقمية في تسهيل إنجاز الخدمات.

وتضمنت الاستعلامات المقدمة الاستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين، ووصول العمالة الجديدة والزائرين، والاستعلام العام عن المنصة، ورصيد مدفوعات الخدمات، وتقرير مقيم، والتحقق من تفويض مراجعة قطاع، وكذلك عرض معلومات أفراد الأسرة. وفق “أخبار 24”.

كما اشتملت على الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط، وصلاحية الإقامة، ومعلومات سجل السفر وجواز السفر، وعودة العمالة من الخارج، وعرض المكفولين، إلى جانب الاستعلام عن أحقية الحج، وحالة تأشيرة الخروج والعودة، ورقم الحدود.

“أبشر” تقدم 16 استعلاماً إلكترونيا ضمن حلولها الرقمية

جديد المحليات
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