الصندوق الزراعي يبدأ استقبال طلبات تمويل استيراد المحاصيل المستهدفة بالأمن الغذائي

أعلن صندوق التنمية الزراعية اليوم (الإثنين)، بدء استقبال طلبات مبادرة التمويل لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية.
وأوضح أن المنتجات المستهدف استيرادها تتضمن الشعير، وفول الصويا، والذرة الصفراء، وذلك بهدف دعم سلاسل الإمداد الغذائية واستقرار منظومة الأمن الغذائي، ودعم المخزون الاستراتيجي.
وبيّن أن التقديم على التمويل عبر منصة الخدمات الإلكترونية يبدأ بالدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة سلاسل الإمداد، ثم خدمة سلاسل الإمداد – قصير الأجل غير مباشر، وأخيراً برنامج استيراد المنتجات الزراعية. وفق “أخبار 24”.
يعلن #صندوق_التنمية_الزراعية عن البدء باستقبال طلبات مبادرة التمويل لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية #الأمن_الغذائي (الشعير، فول الصويا، والذرة الصفراء)، بهدف دعم سلاسل الإمداد الغذائية واستقرار منظومة الأمن الغذائي وذلك حسب الشروط والضوابط المعتمدة لدى الصندوق. pic.twitter.com/x63WmimCXi
— صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) January 23, 2023