نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الصندوق الزراعي يبدأ استقبال طلبات تمويل استيراد المحاصيل المستهدفة بالأمن الغذائي
23/01/2023   10:47 م

الصندوق الزراعي يبدأ استقبال طلبات تمويل استيراد المحاصيل المستهدفة بالأمن الغذائي

+ = -
209

أعلن صندوق التنمية الزراعية اليوم (الإثنين)، بدء استقبال طلبات مبادرة التمويل لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية.

وأوضح أن المنتجات المستهدف استيرادها تتضمن الشعير، وفول الصويا، والذرة الصفراء، وذلك بهدف دعم سلاسل الإمداد الغذائية واستقرار منظومة الأمن الغذائي، ودعم المخزون الاستراتيجي.

وبيّن أن التقديم على التمويل عبر منصة الخدمات الإلكترونية يبدأ بالدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة سلاسل الإمداد، ثم خدمة سلاسل الإمداد – قصير الأجل غير مباشر، وأخيراً برنامج استيراد المنتجات الزراعية. وفق “أخبار 24”.

الصندوق الزراعي يبدأ استقبال طلبات تمويل استيراد المحاصيل المستهدفة بالأمن الغذائي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885247170.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.