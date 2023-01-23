بنك “لازارد” يتخذ المملكة مقراً إقليميًا لخدماته بالشرق الأوسط

يعتزم بنك الاستثمار “لازارد” اتخاذ مقر إقليمي في المملكة، لخدماته المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد البنك، وفقًا لوكالة أنباء “رويترز”، أنه تم تعيين وسيم الخطيب رئيسا تنفيذيا للأعمال المصرفية الاستثمارية للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن الخطيب سيكون أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة “لازارد السعودية”.
وانضم الخطيب إلى “لازارد” قادمًا من “سيتي جروب” التي كان يترأس أعمالها في المملكة، كما ترأس قبل ذلك الأعمال المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري، حيث كان أحد مديري الاكتتاب في الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو.