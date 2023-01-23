بالرسومات والصور الفوتوغرافية.. متحف المكتين يستحضر تاريخ المدينتين المقدستين

في استحضار تاريخي يصور واقع مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بدت أوائل الصور الفوتوغرافية الملتقطة للمدينتين المقدستين التي يعود تاريخ التقاطها إلى عام 1927 ميلادي مغرية للتأمل للزوار الذين جاؤوا إلى متحف المكتين في ساحة الوصل للفنون، ضمن فعاليات بينالي الفنون الإسلامية.
يعرض المتحف مئات الصور عن واقع المدينتين المقدستين التي تهفو قلوب المسلمين إليها تلبية لشعائرهم ونسكهم؛ إذ يرصد التطورات ذات الأهمية البالغة التي صاحبت رحلة التصوير الفوتوغرافي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، واللتين ظلتا بمعزل عن وسائل الضوء فترة من الزمن نظراً إلى أسباب تاريخية، ودينية، وسياسية.
تستقبلك حينما تدلف إلى المتحف صورة بانورامية كبيرة للحرم المكي تعتلي واجهة المكان، التقطتها كاميرة البعثة العسكرية العثمانية، قبل نحو 120 عاماً، وحسب المعلومات المتوافرة عنها فإنها تعد أول صورة بانورامية للحرم.
ومنحت تلك الصور التي اتخذت من جدران المكان مأوى لها الزائرين فرصة الإمعان عن كثب على صور الكعبة المشرفة من الجهة الشمالية، وأعيان مكة المكرمة وجدة، وصور الحجاج، وصحن الحرم، إضافة إلى سادن الكعبة، ونبلاء مكة، بجانب باب السلام في المسجد النبوي في المدينة المنورة.
حتى أن الرسومات المتعددة سجلت حضورها في ذاكرة المكان فيما بدا لافتاً توافر أقدم رسم واقعي لمكة المكرمة؛ إذ تحتوي تلك اللوحة التي رسمها فنان مجهول معلومات مهمة تتضمن السمات البيئية والثقافية لمكة، فيما يستطيع الزائر عبر هذه الصور والرسومات السفر إلى خانة روحية في حقبة ماضية قد خلت أيامها.
ويقول مهند جابر مرشد متحف المكتين، إن هذه القاعة تتضمن صور المصورين الأوائل للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مثل محمد صادق بيك، ومحمود عرب قرلي، وعبدالغفار البغدادي، وحسن مرزا؛ لافتاً إلى أن الصور المتوافرة لديهم في المتحف لم تخضع لأي شكل من الترميم بل هي صور حقيقية بنسخها الأصلية. وفق “أخبار 24”.
وتأتي مشاركة متحف المكتين الذي يتناول تاريخ التصوير الفوتوغرافي والرسومات للحرمين الشريفين خلال الخمسة القرون الماضية في إطار فعاليات بينالي الفنون الإسلامية الأول من نوعه؛ ليعكس المفهوم الحقيقي للأبعاد الشمولية لمفهوم الفن الإسلامي ويحتفي به تحت عنوان أول بيت، فيما سيصبح حلقة وصل تثري التبادل الثقافي والفني بين المملكة ومختلف الحضارات العالمية.
بالرسومات و #الصور_الفوتوغرافية.. #متحف_المكتين يستحضر تاريخ المدينتين المقدستينhttps://t.co/0mrApKcR4E pic.twitter.com/HxBIQqw2eM
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 23, 2023