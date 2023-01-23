وزير “الحج”: المملكة تستقبل مليوني حاج هذا العام

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، اليوم (الإثنين)، أن المملكة سوف تستقبل هذا العام أكثر من مليوني حاج.
وأكد الربيعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الجزائر، أن المملكة حريصة على سلامة الحجاج وصحتهم، مشيرًا إلى أن المملكة زفت للعالم بشرى بعودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل الجائحة.
وأشار إلى أن المملكة سوف تستقبل أكثر من 41 ألف جزائري لأداء مناسك الحج هذا العام.
من جانبها، أوضحت الوزارة الطرق التي يمكن للحجاج الجزائريين اتباعها للوصول إلى مكة والمدينة، أبرزها القدوم مباشرة عبر التأشيرة الإلكترونية عند الوصول لحاملي التأشيرة البريطانية أو الأمريكية أو شنجن، أو حجز باقة عمرة عبر منصة “نُسك”، أو باقة عمرة عبر وكيل محلي. وفق “أخبار 24”.
كما يمكن القدوم للمملكة من خلال الحصول على التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج، أو الحصول على دعوة من قريب مقيم في المملكة، أو الحصول على تأشيرة زيارة شخصية، أو تأشيرة عن طريق السفارة.