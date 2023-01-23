“البحر الأحمر” تمنح عقداً بنحو مليار ريال لتطوير البنية التحتية لـ”أمالا”

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير اليوم (الإثنين)، عن منح عقد بنحو مليار ريال لشركة “العيوني للاستثمار والمقاولات” لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة للمرحلة الأولى لمشروع “تربل باي” في أمالا.
وقال الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر، جون باغانو، إن “العيوني للاستثمار والمقاولات” تتمتع بخبرة عريقة وكفاءات فنية وتجارية شاملة، فضلاً عن مؤهلاتها الإقليمية والعالمية التي تلبي جميع أساليب التصميم والبناء المتبعة مع معايير “البحر الأحمر الدولية” للتنمية الشاملة المستدامة.
من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة “العيوني للاستثمار والمقاولات” فهد العيوني عن سعادته لمشاركته في تطوير تلك الوجهة السياحية الرائدة، متطلعاً إلى إبراز كامل الخبرات والإمكانات القوية لتحقيق الأهداف المستدامة الطموحة لــ”البحر الأحمر الدولية”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن تحضيرات المرحلة الأولى من وجهة أمالا في مرسى “تربل باي” على قدمٍ وساق وستتكون من 8 منتجعات تقدم ما يزيد على 1200 غرفة فندقية، وفي حال اكتمالها، ستضم الوجهة أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية في 25 فندقًا، إلى جانب مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.