يوسف نياكاتي يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو

وجه لاعب الاتفاق، يوسف نياكاتي رسالة إلى نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد نهاية المباراة بينهما في دوري روشن.
ونشر نياكاتي صورة له خلال مباراة فريقه أمام النصر عبر موقع “تويتر” وعلق عليها قائلا:” تحقق الحلم مع كريستيانو رونالدو”
وحقق فريق النصر فوزًا مهماً على نظيره الاتفاق بنتيجة 1-0 مساء(الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن في ليلة الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وفق “أخبار 24”.
وسجل هدف المباراة الوحيد تاليسكا في الدقيقة 31 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد النصر إلى 33 نقطة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر .