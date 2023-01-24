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جديد المحليات > ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بنجاح تنظيم “خليجي 25” وفوز العراق بالبطولة
24/01/2023   7:16 ص

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بنجاح تنظيم “خليجي 25” وفوز العراق بالبطولة

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بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، هنأه فيها بمناسبتي نجاح تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.

وأعرب الأمير محمد في برقيته عن أصدق التهاني للنجاح في التنظيم والتتويج بالكأس، معرباً كذلك عن أطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح للعراق والشعب العراقي الشقيق.

يذكر أن المنتخب العراقي نجح في التتويج بلقب كأس الخليج التي أقيمت في مدينة البصرة للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره العماني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بنجاح تنظيم “خليجي 25” وفوز العراق بالبطولة

جديد المحليات
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