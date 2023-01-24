أوضحت وزارة التجارة، خطوات تحول المؤسسة إلى شركة، وكذلك خطوات تحول الكيان القانوني إلى شركة أيضاً.
وبيّنت الوزارة، أن خطوات تحول المؤسسة إلى شركة تشمل الدخول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني، واختيار خدمة تحول من مؤسسة إلى شركة وتعبئة البيانات، وموافقة الأطراف، والنشر وإصدار عقد الشركة والسجل التجاري إلكترونياً.
ونوهت إلى أن خطوات تحول الكيان القانوني إلى شركة (المساهمة والمساهمة المبسطة) تتضمن الدخول على الخدمة وتعبئة النموذج وتقديم الطلب والتوجه إلى الوزارة لاعتماد الطلب وسداد المقابل المالي وتقديم طلب إصدار السجل التجاري.
وفق “أخبار 24”.