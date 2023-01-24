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رياضة > بعد الانضمام إلى الأهلي.. تعرف على أبرز أرقام سميحان النابت
24/01/2023   7:15 ص

بعد الانضمام إلى الأهلي.. تعرف على أبرز أرقام سميحان النابت

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يواصل النادي الأهلي تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية من أجل مساعدة الفريق في رحلة الصعود إلى دوري روشن مجددًا.

ومن أحدث الأسماء التى تم التعاقد معها من قبل إدارة الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، سميحان النابت قادمًا من صفوف التعاون.

واحتفت جماهير الأهلي بانضمام النابت لا سيما أنه سبق له ارتداء قميص الفريق في بداياته قبل أن ينتقل إلى نادي أحد عام 2017، وبعدها انضم إلى صفوف أبها ومنه انتقل إلى التعاون في عام 2020.

سميحان النابت

وفي فيديو بثه الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتقديم سيمحان النابت، وجه اللاعب رسالة الجماهير، قائلاً :”هنا كانت البدايات، واليوم أرجع لنفس المكان الذي بدأ منه كل شيء، والذي له الفضل عليّ بعد الله، شعور العودة للنادي شعور لا يوصف”.

وحسب الإحصائيات فإن أرقام النابت في آخر ثلاثة مواسم بالدوري تمثلت في أنه لعب لعب 49 مباراة ساهم بـ 14 مساهمة تهديفية، عبارة عن 8 أهداف وصنع 6 أهداف، كما سدد 21 مرة، وصنع 25 فرصة.

سميحان النابت

وبشكل عام شارك النابت مع أحد في 7 مباريات ولم يسجل أو يصنع أى أسيستات، ومع نادي أبهاء شارك في 18 مباراة وسجل هدفين وصنع 2 أسيست، أمّا مع التعاون فقد شارك في 87 مباراة وسجل خلالهم 13 هدفا وصنع 7 فرص. وفق “أخبار 24”.

وتعول جماهير الأهلي كثيرًا على سميحان النابت من أجل المساهمة مع باقية زملائه في إعادة الأهلي إلى دوري روشن مجددًا بعد الهبوط إلى دروي يلو في العام الماضي لأول مرة في تاريخه بالموسم الماضي.

بعد الانضمام إلى الأهلي.. تعرف على أبرز أرقام سميحان النابت

رياضة
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