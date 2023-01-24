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جديد المحليات > “المياه الوطنية”: لسنا طرفا بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمُستأجر
24/01/2023   7:16 ص

“المياه الوطنية”: لسنا طرفا بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمُستأجر

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ردت شركة المياه الوطنية، على استفسار حول مدى إمكانية تدخلها لإجبار المستأجر على دفع فواتير الاستهلاك قبل انتهاء فترة التعاقد.

وأوضحت الشركة، أنها ليست طرفاً في العلاقة التعاقدية للإيجار بين المالك والمُستأجر، لذا فهي لا تدخل في هذه العلاقة ما لم يكن هناك ربط إلكتروني متكامل مع نظام “إيجار”.

ولفتت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أن خطوات رفع شكوى للاعتراض على الفاتورة تكون بالدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق ثم اختيار الشكاوى وشكوى جديدة وبعدها اختيار أيقونة “فواتير”. وفق “أخبار 24”.

“المياه الوطنية”: لسنا طرفا بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمُستأجر

جديد المحليات
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