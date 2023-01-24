أنجبت سيدة 5 توائم بنهاية الشهر السادس من حملها بصحة جيدة بعد خضوعها لعملية قيصرية استمرت ساعتين دون حدوث مضاعفات.
واستقبلت مدينة الملك فهد الطبية السيدة في شهرها الخامس من الحمل وتم تنويمها لتفادي الولادة المبكرة في الأشهر الأولى التي تحمل مضاعفات خطيرة على الأجنة، ومن ثم تمت متابعتها والأجنة بانتظام لمدة شهرين.
وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، أن السيدة والأطفال يتمتعون بصحة جيدة ولا توجد مضاعفات أثناء وبعد الولادة، مبيناً أن أوزانهم تتراوح من 1000 جرام و1.3 ألف جرام، وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنهم موجودون حالياً في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة لمساعدتهم على التنفس، كونهم يعانون من متلازمة ضيق التنفس للأطفال الخدج، وحالتهم في تحسن مستمر.