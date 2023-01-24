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رياضة > باريس سان جيرمان يقسو على بايي دو كاسيل بسباعية في كأس فرنسا
24/01/2023   7:15 ص

باريس سان جيرمان يقسو على بايي دو كاسيل بسباعية في كأس فرنسا

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سجل النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي في مرمى فريق بايي دو كاسيل خمسة أهداف ليقود فريقه للفوز بسباعية نظيفة على الفريق الذي ينافس في الدرجة السادسة ضمن الدور 32 من كأس فرنسا.

افتتح كيليان مبابي التسجيل عند الدقيقة 29، وأضاف البرازيلي نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 33، وعاد مبابي ليوقع ثنائيته والهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 34.

وتمكن مبابي من توقيع الهاتريك وتوسيع النتيجة إلى رباعية في الدقيقة 40، وعند الدقيقة 56 بصم مبابي على السوبر هاتريك والهدف الخامس لفريقه، قبل أن يوقع كارلوس سولير الهدف السادس عند الدقيقة 65، واختتم مبابي النتيجة مسجلا هدفه الشخصي الخامس في الدقيقة 79. وفق “أخبار 24”.

ومن المنتظر أن يواجه باريس سان جيرمان في دور الستة عشر غريمه مارسيليا.

باريس سان جيرمان يقسو على بايي دو كاسيل بسباعية في كأس فرنسا

رياضة
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