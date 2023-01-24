كشف مدير التخطيط العمراني في شركة “البحر الأحمر”، خالد عبداللطيف، عن إنجاز 50% من المرحلة الأولى بالمشروع.
وأضاف، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، أنه سيتم افتتاح 3 فنادق بالمشروع خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ باقي مشروعات المرحلة الأولى في العام المقبل.
وأشار إلى أنه يتم إنفاق مليار ريال شهريًا من قيمة التعاقدات بالمنطقة، بغرض ربط البحر الأحمر بالمنظومة السياحية المتكاملة في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، منح عقد بنحو مليار ريال لشركة “العيوني للاستثمار والمقاولات” لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة للمرحلة الأولى بمشروع “تربل باي” في أمالا.
فيديو | مدير التخطيط العمراني في شركة البحر الأحمر الدولية خالد عبد اللطيف: الانتهاء من 50% من المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وسنفتتح 3 فنادق هذا العام#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/OA48fiIVvj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023