“التنمية الزراعية”: إطلاق برامج تمويلية ومبادرات لتشجيع الاستثمار في القطاع

أطلق صندوق التنمية الزراعية مبادرات وبرامج تمويلية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ودعمه للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد مدير عام الصندوق منير السهلي، أن الصندوق يواصل من خلال هذه المبادرات والبرامج تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وتنمية القطاع والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والإسهام في تعزيز المخزون من المحاصيل.
وأضاف خلال ورشة عمل نظمها الصندوق، أن المبادرات والبرامج التمويلية تهدف لدعم المشاريع التي لها أولوية في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي من خلال طرح حزمة تحفيزية ومرنة تتعامل مع احتياجات هذا النوع من المشاريع من ناحية التمويل حسب السياسة الائتمانية للصندوق.
وتتمثل البرامج التمويلية الجديدة في 4 برامج من الدعم والتشجيع تتمثل بشكل رئيسي في تمويل مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية / التحويلية)، وكذلك المشاريع ذات البُعد الاستراتيجي، إضافة إلى المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع. وفق “أخبار 24”.
وتهدف البرامج لتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، ودعم المخزون المحلي، ودعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق، بالإضافة إلى توطين التقنيات، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.