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جديد المحليات > تركي الفيصل: حرق المصحف الشريف “توجه إرهابي” خلفه حملة مدعومة حكومياً
24/01/2023   8:57 م

تركي الفيصل: حرق المصحف الشريف “توجه إرهابي” خلفه حملة مدعومة حكومياً

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أكد رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير تركي الفيصل، أن حرق المصحف الشريف توجه إرهـابي وغير إنساني.

وأشار، خلال حديثه لقناة “الإخبارية” اليوم (الثلاثاء)، إلى أن هذا التوجه دليل على أن هناك حملة لا تزال قائمة تجد رواجا ودعما من المؤسسات الحكومية في هذه الدول.

كما أوضح، خلال محاضرة قدمها على هامش احتفال جامعة الفيصل بالرياض بمناسبة مرور 15 سنة على انطلاقها، أن الدبلوماسية الشعبية تمثل القوة الناعمة لتأثيرها القوي على شعوب العالم، مؤكداً أنها تعد أيضاً أداة اتصال عصرية مع الشعوب، خاصة إذا امتلك المواطن القدرة على أن ينقل للعالم صورة واقعية حقيقية عن المملكة ومقوماتها العديدة. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن الإنسان السعودي يجب أن يثق في نفسه وقدراته وإرثه الثقافي والحضاري، وما يقدمه من منجزات علمية، مضيفاً: “نفخر باطلاع الآخرين على ما نملكه من مقومات، حيث نمتلك أدوات للتواصل مع العالم الآخر، وعلينا أن نستغلها لنكون المبادرين بالتواصل، وأن نسهم مع العالم في بناء إنسانية تحظى بالسلام والاستقرار”.

تركي الفيصل: حرق المصحف الشريف “توجه إرهابي” خلفه حملة مدعومة حكومياً

جديد المحليات
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