“الشورى” يوافق على إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية اليوم (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاونٍ بين حكومة المملكة، والحكومة المصرية، في مجال مكافحة الجريمة؛ بعد الاستماع إلى تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية.
ووافق المجلس، خلال الجلسة أيضاً على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر، بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته، بعد استماعه إلى تقريرٍ قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما أصدر المجلس قرارًا بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وقدمت اللجنة الصحية تقريرهاً بشأن مشروع مذكرة تعاون بين المملكة والمملكة المغربية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية.
وفي ذات الجلسة صوّت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاونٍ بين حكومة المملكة، وحكومة جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة السياحة ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان في مجال السياحة، جاء ذلك بعد أن تلا رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم.
وفي ذات السياق وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ووزارة الثقافة المكسيكية، للتعاون في المجال الثقافي.