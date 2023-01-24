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جديد المحليات > وكيل “السياحة”: 85 مليار ريال إنفاق السياحة الداخلية في 2022
24/01/2023   8:56 م

وكيل “السياحة”: 85 مليار ريال إنفاق السياحة الداخلية في 2022

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أكد وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار محمود عبد الهادي، أن الزيارات المحلية، ارتفعت من 64 مليوناً عام 2021 إلى أكثر من 70 مليونا في 2022.

وأوضح، خلال حديثه عن أهمية الاستثمارات في تحسين جودة الحياة بالمدن السعودية النسخة الثانية من منتدى الاستثمار البلدي “فرص” أن حجم إنفاق الزائرين المحليين في 2022 وصل إلى 85 مليار ريال.

وأشار إلى أن الفرص في القطاع السياحي كبيرة ومتعددة ويمكن أن تشمل بناء منتجع سياحي على البحر، أو استئجار قارب للزوار لممارسة الصيد، أو استئجار شقة لزائر، وتوصيله بالسيارة، وتنظيم رحلة صيد له، إلى جانب شرائه من المطاعم.

وفق “أخبار 24”.

وكيل “السياحة”: 85 مليار ريال إنفاق السياحة الداخلية في 2022

جديد المحليات
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