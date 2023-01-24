بقيمة مليار ريال.. "البحر الأحمر" تحقق إغلاقًا ماليًا لتمويل تحالفها مع "المطلق"

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، اليوم (الثلاثاء)، تحقيقها إغلاقًا ماليًا لاتفاقية التحالف المشترك مع شركة المطلق للاستثمار العقاري.
وأكدت أنه تم تأمين التمويل الأخضر، البالغ قيمته 288 مليون دولار، من قبل بنك الخليج الدولي.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، جون باجانو، أن تحقيق الإغلاق المالي لهذا القرض خلال مدة قصيرة، يعد دليلًا على ثقة القطاع الخاص في نجاح وجهة البحر الأحمر السياحية.
وكانت الشركة قد وقعت تحالفًا مع شركة المطلق للاستثمار العقاري في يوليو 2022 بقيمة 1.6 مليار ريال، لتطوير منتجع جميرا البحر الأحمر الذي يضم 159 وحدة فندقية فاخرة.
وفق “أخبار 24”.