استخراج سلسلة استقرت في بطن طفل لأكثر من 3 سنوات

تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك عبد الله الطبية من استخراج سلسلة مغناطيسية استقرت في بطن طفل لأكثر من 3 سنوات.
وكان الطفل البالغ من العمر 10 سنوات قد دخل المستشفى وهو حالة طارئة ويعاني ألما حادا في البطن مع إمساك مزمن، فسارع الفريق الطبي بإخضاعه لفحوصات سريرية ومخبرية وإشعاعية، واكتشف الأطباء وجود سلسلة مغناطيسية مكونة من أربع قطع معدنية قد ابتلعها الطفل قبل ثلاث سنوات واستقرت في المعدة والأمعاء وتسببت في عمل ناسور بين المعدة والأمعاء الدقيقة.
وقرر الفريق على الفور سحب السلسلة المغناطيسية بواسطة المنظار اثنتين من المعدة واثنتين من الأمعاء ، وإزالة الناسور وسحب القطعتين الأوليين من المعدة بالمنظار وعمل قطع للناسور الموجود بين المعدة والأمعاء ومن ثم إزالة القطعتين الأخريين من مدخل الناسور في الأمعاء وإغلاق الناسور من ناحية المعدة والأمعاء . وفق “أخبار 24”.
واستغرقت عملية استخراج السلسلة نحو 3 ساعات، ونقل المريض بعدها لأقسام التنويم لعمل المتابعة العلاجية لحالته حتى استقرت، فيما حذر الفريق الطبي من التهاون في إهمال الألعاب المغناطيسية التي قد يبتلعها الأطفال، مشيرا إلى أن حالات بلع القطع المغناطيسية في ازدياد عالمياً وتصل إلى 6 % لكل عام.