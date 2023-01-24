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جديد المحليات > بـ100 علامة تجارية.. اتفاق لتمويل مشروع سياحي كبير بواجهة جدة البحرية
24/01/2023   10:25 م

بـ100 علامة تجارية.. اتفاق لتمويل مشروع سياحي كبير بواجهة جدة البحرية

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وقع صندوق التنمية السياحي، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية تمويل مع شركة ازدهار للتطوير العقاري؛ لإنشاء مشروع “جدة كوف” ليكون معلمًا سياحيًا وترفيهيًا على واجهة جدة البحرية.

ويضم المشروع، الذي تم توقيعه خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” المُقام في الرياض، أكثر من 100 علامة تجارية ونافورة فريدة من نوعها مصممة من قبل شركات عالمية، بالإضافة إلى معالم ترفيهية مميزة وسينما ومطاعم مختلفة.

ويضم مساحات مجهزة للمشي، تشرف على الواجهة البحرية، ومطاعم بإطلالات “بانورامية”، بالإضافة إلى مرافق للترفيه الداخلي، ونقاط بيع فاخرة ومحطة للزوارق. وفق “أخبار 24”.

ويوفر المشروع، الذي تقدر مساحته بـأكثر من 137 ألف م2، نحو 70 ألف م2 قابلة للتأجير، ستعمل بدورها على توفير أعلى مستويات جودة الحياة وتقديم مفهوم جديد للسياحة والترفيه في المملكة.

بـ100 علامة تجارية.. اتفاق لتمويل مشروع سياحي كبير بواجهة جدة البحرية

جديد المحليات
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