للمرة الأولى.. الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي التابعة لـ”اليونسكو” سبتمبر المقبل

تستضيف المملكة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، وذلك لأول مرة في تاريخها.
وتشهد مدينة الرياض استضافة لجنة التراث العالمي خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر المقبل.
وعلّق وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، على تواجد اللجنة في المملكة خلال سبتمبر القادم، معربًا عن سعادته باستضافة الرياض هذا الحدث للمرة الأولى بتاريخها.
للمرة الأولى، ستستضيف الرياض لجنة التراث العالمي من 10 إلى 25 سبتمبر.#رؤية_السعودية_2030 https://t.co/se1sWMEtDn
— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) January 24, 2023
وفق “أخبار 24”.