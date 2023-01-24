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جديد المحليات > للمرة الأولى.. الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي التابعة لـ”اليونسكو” سبتمبر المقبل
24/01/2023   10:25 م

للمرة الأولى.. الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي التابعة لـ”اليونسكو” سبتمبر المقبل

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تستضيف المملكة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وتشهد مدينة الرياض استضافة لجنة التراث العالمي خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر المقبل.

وعلّق وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، على تواجد اللجنة في المملكة خلال سبتمبر القادم، معربًا عن سعادته باستضافة الرياض هذا الحدث للمرة الأولى بتاريخها.

وفق “أخبار 24”.

للمرة الأولى.. الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي التابعة لـ”اليونسكو” سبتمبر المقبل

جديد المحليات
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