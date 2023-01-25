اعتماد المملكة رئيساً للجنة التراث العالمي باليونسكو لدورة سبتمبر المقبل

اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة “اليونسكو”، المملكة بالإجماع رئيساً للجنة التراث العالمي، برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الـ 18 للجنة الذي عُقد أمس (الثلاثاء) في المقر الرئيسي بباريس؛ حيث جرى اعتماد قرار استضافة المملكة للدورة الـ 45 الموسعة للجنة بالرياض خلال الفترة من 10 إلى 25 من شهر سبتمبر 2023م.
وتُعنى اللجنة المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية، بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع، وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي. وفق “أخبار 24”.
وكانت المملكة قد انتخبت خلال الدورة الـ 44 في مدينة فوجو الصينية، نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في اللجنة للمدة ما بين 2021-2023 م، حيث بذلت من خلال عضويتها جهوداً كبيرة لدعم التراث، وتوثيق الإرث الإنساني المشترك، ومن أبرزها اعتماد مشروع المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للعشر سنوات المقبلة.