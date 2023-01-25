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جديد المحليات > “وعد السعودية” تستثمر في شركة طائرات مسيرة يابانية
25/01/2023   8:24 ص

“وعد السعودية” تستثمر في شركة طائرات مسيرة يابانية

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تعتزم شركة الاستثمار السعودية “وعد فنتشرز” التابعة لأرامكو السعودية الاستثمار في شركة “تيرا درون كورب” اليابانية التي تطور تطبيقات الطائرات المسيرة بمبلغ 14 مليون دولار.

وبحسب وكالة بلومبرج فإن هذا الاستثمار سيكون الأول بالنسبة لشركة “وعد” في شرق آسيا، حيث تستهدف الاستثمار في التكنولوجيات التي يمكن أن تجذب أعمالا جديدة للمملكة وتسهم في جعلها مركزا إقليميا للتكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت إلى أن الشركة اليابانية تصمم التطبيقات التي تساعد الطائرات المسيرة في فحص ومراقبة خطوط الأنابيب والصهاريج وغيرها من المنشآت تحت الأرض. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن “وعد” لديها استثمارات في أكثر من 50 شركة، وأصبحت جزءا من تحرك وطني لتعزيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

“وعد السعودية” تستثمر في شركة طائرات مسيرة يابانية

جديد المحليات
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