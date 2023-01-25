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جديد المحليات > رئيس “جودة الحياة”: 70% من سكان المملكة بحاجة لمزيد من الفعاليات الترفيهية والرياضية
25/01/2023   8:24 ص

رئيس “جودة الحياة”: 70% من سكان المملكة بحاجة لمزيد من الفعاليات الترفيهية والرياضية

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أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد البكر، أن 70% من سكان المملكة يرون أن الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية أقل من احتياجهم.

وأضاف، خلال جلسة حوارية على هامش ملتقى “فرص” للاستثمار الذي تحتضنه الرياض في الفترة ما بين 24 و26 يناير الجاري، أن 85% من سكان المملكة لاحظوا التطور الكبير على مستوى جودة الحياة.

وأشار إلى الإقبال الكبير الذي تشهده الفعاليات الترفيهية والثقافية في الرياض وجدة، والذي يؤكد الطلب الكبير على مثل هذه الأنشطة.

وفي سياق متصل، وقع البرنامج مذكرة تفاهم مع السعودي الفرنسي كابيتال، لدراسة استحداث صناديق استثمارية مرتبطة بقطاعات جودة الحياة، وتقديم الخدمات والحلول الاستشارية الاستثمارية والدراسات المالية والترتيب والتمويل.

كما وقع برنامج جودة الحياة وشركة عبدالله العثيم للاستثمار مذكرة تفاهم، هدفها تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين لدعم مساهمة القطاع الخاص في تحسين جودة الحياة.

رئيس "جودة الحياة": 70% من سكان المملكة بحاجة لمزيد من الفعاليات الترفيهية والرياضية

رئيس "جودة الحياة": 70% من سكان المملكة بحاجة لمزيد من الفعاليات الترفيهية والرياضية

وفق “أخبار 24”.

رئيس “جودة الحياة”: 70% من سكان المملكة بحاجة لمزيد من الفعاليات الترفيهية والرياضية

جديد المحليات
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