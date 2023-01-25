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رياضة > “شتوية” الأهلي ترسم طريقه نحو العودة إلى دوري روشن
25/01/2023   8:23 ص

“شتوية” الأهلي ترسم طريقه نحو العودة إلى دوري روشن

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تعيش جماهير النادي الأهلي، حالة من النشوة على واقع تلقي الأخبار السعيدة الواحد تلو الآخر على صعيد ملف الصفقات الشتوية التي أبرمتها إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ ونائبه تيسير الجاسم.

واستغلت إدارة النادي فترة الانتقالات الشتوية أحسن استغلال من أجل إعادة ترتيب البيت وتدعيم صفوف الفريق بالعناصر القادرة على إعادة الفريق سريعاً إلى دوري المحترفين.

وأبرمت إدارة الأهلي 5 صفقات قوية حتى الآن، قبل أن تتلقى مساء الإثنين النبأ السار بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، الأمر الذي يعني السماح للاعبين الجدد رسميا بالمشاركة مع الفريق.

واستهل الأهلي فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع اللاعب فهد الرشيدي قادماً من التعاون ثم التعاقد مع منصور الشمري قادماً من النصر بنظام الإعارة.

ولم يتوقف دعم صفوف الفريق على العناصر المحلية حيث نجحت إدارة الأهلي في ضم صفقتين أجنبيتين قويتين، حيث تم التعاقد مع الغامبي مودو بارو قادما من جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، قبل أن ينجح في ضم البرازيلي ماركوس أمارال هداف الدوري الصيني.

وبعد مفاوضات قوية نجح الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب سميحان النابت ليكون خامس صفقات الفريق خلال الشتوية.

تصدر دوري يلو

وحقق فريق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الجبلين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتقدم الأهلي بهدف بعد مرور 40 دقيقة عن طريق لاعبه هيثم عسيري قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 55 ثم أضاف سلمان المؤشر الهدف الثالث في الدقيقة 85. وفق “أخبار 24”.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 34 متصدرًا جدول ترتيب دوري يلو بفارق الأهداف عن الفيصلي، فيما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 21 في المركز التاسع.

“شتوية” الأهلي ترسم طريقه نحو العودة إلى دوري روشن

رياضة
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