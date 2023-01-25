نيوكاسل يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بالانتصار على ساوثهامبتون

حقق نيوكاسل فوزًا مهمًا على حساب مضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “سانت ماري” في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباو”.
سجل هدف نيوكاسل الوحيد اللاعب جولينتون في الدقيقة 73 من عمر المباراة، ليقرب فريقه من بلوغ نهائي بطولة كأس كاراباو.
ومن المنتظر أن يواجه نيوكاسل نظيره ساوثهامبتون مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب “جوديسون بارك” في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.
وشهدت المباراة طرد قلب دفاع ساوثهامبتون الكرواتي دويي كاليتا- كار بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.
وفي حال تأكيد فوز نيوكاسل إيابًا، سيقابل الفائز بين نونتغهام فورست ومانشستر يونايتد اللذين يلتقيان ذهابا مساء الأربعاء.