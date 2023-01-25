في مارس من العام الماضي 2022، شن الإعلامي الرياضي علي هبه، هجومًا لاذعًا على رئيس نادي الشباب خالد البلطان، مؤكدًا أنه يتواجد في رئاسة النادي لتحقيق أهداف بعيدة كل البُعد عن الفريق ومصالحه.
علي هبه علق على تقرير صحفي نُشر حينها، كشف عن قرار “فيفا” بمنع الشباب من القيد لـ3 فترات انتقال لعدم تسديده مستحقات نادي سانتا كلارا البرتغالي الخاصة بضم كارلوس جونيور صيف 2021.
وقال علي هبه، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتاريخ 20 مارس 2022، على هذا القرار بتوجيه أصابع الاتهام للبلطان وأهدافه من رئاسة الشباب، مشيرًا إلى أنها تتضمن أولا الفوز على الأهلي، وثانيا افتعال أي أزمة ضد النصر، وثالثا خدمة نادي الهلال.
وفي فجْر الرابع والعشرين من يناير الجاري، أثار الإعلامي الرياضي علي هبه، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعدما نشر تغريدة تتضمن قرارًا باعتذاره إلى رئيس الشباب خالد البلطان.
بناء على القرار الصادر من اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر فأن على هبه يعتذر لخالد البلطان عن التغريدة المنشورة بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٣ الموافق ٢/٣/٢٢٠٢٢
— علي هبه (@alihibah) January 24, 2023
وكتب علي هبه، عبر حسابه على “تويتر”: “بناء على القرار الصادر من اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر فأن على هبه يعتذر لخالد البلطان عن التغريدة المنشورة بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٣ الموافق ٢/٣/٢٢٠٢٢”.
اعتذار علي هبه، في تغريدته، أطلق موجة من الغضب تجاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوه بالاعتذار عن اعتذاره، بعدما لاحظ المغرّدون أن تاريخ التغريدة خطأ، ومؤرّخة بتاريخ يحل بعد 20 ألف سنة.
كما راى مغرودون آخرون أن التغريدة جاءت في وقت متأخر حيث تم نشرها في الساعة الرابعة فجر الرابع والعشرين من يناير الجاري، كما شملت التغريدة خطأ في اسم المعتذر نفسه. وفق “أخبار 24”.
وكان علي هبه، اعتذر قبل أكثر من عام بموجب أمر قضائي لنادي الهلال، بناء على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر، وراى مغرّدون حينها أنه لا مبرّر للسخرية من الاعتذار، فيما حوّل هلاليون اسمه إلى وسم “علي اسف”.
اعتذار #علي_هبه .. هل يكفي؟https://t.co/9SXC26Knoa pic.twitter.com/XRNAxZHaWT
— سبورت 24 (@sporty_24) January 24, 2023