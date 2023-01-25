أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونوه إلى أن السحب الممطرة ستمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (29 درجة بمكة المكرمة وجدة، و25 درجة بالمدينة المنورة، و17 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام، و18 درجة في أبها).