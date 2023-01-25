يضم 50 جناحاً فاخراً.. “كروز السعودية” تبدأ تنفيذ مشروع “سما” لليخوت الفاخرة

أعلنت شركة “كروز السعودية”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، بدء تنفيذ مشروع “سما” لليخوت الفاخرة، الذي أعلنته في نهاية عام 2021.
ووقعت شركة “نبتون”، المشروع المشترك بين “كروز السعودية” ومجموعة أمان للمنتجعات، الأسبوع الماضي عقد بناء أول يخت فاخر تابع لها مع شركة بناء السفن واليخوت الإيطالية ماريوتي.
وقالت شركة “كروز السعودية” إنه تم تصميم اليخت بالشراكة مع شركة هندسة وتصميم اليخوت “سينوت” الرائدة في مجال تصاميم وصناعة اليخوت في العالم، مع الحرص على أن يعكس التصميم الداخلي التراث الشرقي.
وأضافت أن هذا اليخت الفاخر يأتي بمميزات فريدة، من بينها أنه سيكون بطول 183 متراً، ويزن نحو 23 ألف طن، ويضم 50 جناحاً فاخراً، لكل منها شرفة خاصة، وعدداً من المطاعم والمناطق الترفيهية المشتركة.
وأشارت “كروز السعودية” إلى أنه يعتبر أول يخت يُبنى في حوض بناء السفن ماريوتي بإيطاليا يعمل بنظام الوقود المزدوج، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء وتجهيز اليخت ليدخل المرحلة التشغيلية خلال عام 2026.
ووفق الشركة، فإنه بهذا المشروع، سوف تنضم “كروز السعودية” و”مجموعة أمان للمنتجعات” إلى عالم المنتجعات الفاخرة العائمة ذات الرحلات البحرية السياحية المميزة، مما يواكب أهداف “كروز السعودية” وخططها الاستراتيجية في أن تصبح لاعباً رائداً في ساحة الرحلات السياحية العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية وافدة.
وأبانت “كروز السعودية” أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف والاستراتيجية، فإنها تعمل على إقامة شراكات وثيقة مع خطوط الرحلات البحرية العالمية، من أجل توسيع نطاق عروضها وتطوير المنافذ البحرية لاستقبال تلك السفن وتنويع وتجهيز الوجهات السياحية في مختلف أنحاء المملكة التي يمكن لخطوط الرحلات البحرية عرضها لركابها.
وفق “أخبار 24”.