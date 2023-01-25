تعطل في “تيمز” و”أوت لوك” لدى الآلاف.. و”مايكروسوفت” تحقق

قالت شركة مايكروسوفت اليوم (الأربعاء)، إنها تحقق في مشكلة تؤثر بالعديد من الخدمات منها “تيمز” و”أوت لوك”، بعدما أفادت بلاغات بأن المنصتين تعطلتا لدى آلاف المستخدمين على مستوى العالم.
وقالت مايكروسوفت في تغريدة على تويتر، إنها حددت مشكلة محتملة في الشبكة، وتعمل على تحديد الخطوات التالية لحل المشكلة.
ولم تفصح “مايكروسوفت” عن عدد المستخدمين المتضررين، ولكن البيانات من موقع “داون دتيكتور” الإلكتروني لتتبع الأعطال أظهرت وجود أكثر من 3900 حالة في الهند وأكثر من 900 باليابان، كما وردت شكاوى من أستراليا وبريطانيا والإمارات.
وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن معظم المستخدمين من تبادل الرسائل أو الانضمام إلى المكالمات أو استخدام أي من ميزات تطبيق “تيمز”.وفق “أخبار 24”.
ويشكل تطبيق “تيمز”، الذي يستخدمه أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم، جزءا لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدمه لإجراء مكالمات وجدولة الاجتماعات وتنظيم سير عملها.