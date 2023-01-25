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جديد المحليات > الرس: استئصال لحمية وسحب سوائل متجمدة يُعيد قوة السمع لطفل
25/01/2023   2:02 م

الرس: استئصال لحمية وسحب سوائل متجمدة يُعيد قوة السمع لطفل

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أنهى فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الرس العام، معاناة طفل من مشكلة ضعف السمع، ظلت تلازمه منذُ خمسة أشهر.

وقال تجمع القصيم الصحي، إنه بعد معاينة الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام سريرياً وإخضاعه لفحوصات وتصوير الأشعة واختبار ضغط الأذن الوسطى؛ تبين وجود سوائل صمغية داخل أذن الطفل، وصلت لمرحلة التجمد.

وأضاف أن الأمر تطلب إخضاع الطفل لتدخل جراحي من خلال عملية استغرقت 35 دقيقة، تم خلالها إزالة اللحمية وسحب السوائل الجامدة داخل الطبلة بنجاح.وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه بعد العملية بيوم تم إجراء اختبار سمع للطفل وتم التأكد من انتهاء معاناته، وقد خرج الطفل من المستشفى بصحة وعافية.

الرس: استئصال لحمية وسحب سوائل متجمدة يُعيد قوة السمع لطفل

جديد المحليات
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