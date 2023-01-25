تحت رعاية الملك سلمان.. إقامة حفل كأسَي خادم الحرمين والخيالة السعوديين السبت المقبل

ينظم نادي سباقات الخيل، (السبت) المقبل، حفل كأسَي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بمدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأناب خادم الحرمين، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، لحضور الحفل وتتويج الفائزين، وقد تم تخصيص شوط لخيل الإنتاج المحليّ وشوط ختام الحفل مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر، وجائزة كل منهما 1.5 مليون ريال.
ومن المقرر أن تشهد الأمسية شوطا مخصصا للمنافسة على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين، إذ تقدّم ثلاثة كؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة لجوائز مالية لأصحاب المراكز العشرة الأولى.
ومن أبرز أشواط الأمسية “كأس الدرعية” المؤهّلة لـ”كأس العبية” أحد السباقات المصاحبة لكأس السعودية المقرر إقامته في شهر فبراير القادم. وفق “أخبار 24”.
وتكتسب بطولة هذا العام أهمية كبرى، كونها تمنح الفائز تأهّلًا مباشرًا لسباق كأس السعودية الأغلى في العالم، يصاحبه الجواد الأعلى تصنيفًا محليًّا من الموسم الجاري.
وستتضمن سباقات النادي ليوم (الجمعة) المقبل، إقامة سباق جائزة “سعد بن مشرف” في عامها الثاني، يتبعها كأس عميد المدرّبين وأحد أبرز من خدم السباقات السعودية خيّالًا، ومدربًا، ومالكًا، ومساهمًا في لجان النادي المختلفة، مشرف بن مطلق.
ويلي الأشواط التأهيلية للسباقات المصاحبة لكأس السعودية (شوط السرعة 1351، كأس نيوم، كأس منيفة، كأس الرياض للسرعة، وديربي السعودية)، تعقبها ثلاثة أشواط للخيل القادمة من دول الخليج، تبدأ بمنافسة الخيل المنتَجة في دول المنطقة، في أكبر الفرص المتاحة لهذه الخيل للمشاركة في المناسبات الدولية.