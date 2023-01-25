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جديد المحليات > إطلاق خدمة نقل المعتمرين التجريبية المجانية بين جدة ومكة
25/01/2023   2:02 م

إطلاق خدمة نقل المعتمرين التجريبية المجانية بين جدة ومكة

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، اليوم (الأربعاء)، إطلاق خدمة نقل المعتمرين التجريبية المجانية، وذلك تسهيلا وتيسيرا للمعتمرين، ولزيادة خيارات التنقل.

وأوضح البرنامج أن الخدمة متاحة انطلاقاً من الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز بـجدة، إلى وقف الملك عبدالعزيز بجوار الحرم المكي بـمكة المكرمة، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.

وأضاف أن الرحلات من المسجد الحرام ستنطلق كل ساعتين من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية عشرة صباحاً.

وقال إن المستفيدين من الخدمة هم المعتمرون الحاصلون على حجز عمرة من تطبيق “نسك” أو “توكلنا”- من داخل المملكة أو من خارجها، لافتاً إلى أن الخدمة تسهم في نقل ضيوف الرحمن من المسجد الحرام، وتنويع خيارات النقل لضيوف الرحمن في المطار.

إطلاق خدمة نقل المعتمرين التجريبية المجانية من جدة إلى مكة 

وفق “أخبار 24”.

إطلاق خدمة نقل المعتمرين التجريبية المجانية بين جدة ومكة

جديد المحليات
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