توقيع 8 اتفاقيات لمشاريع بمجال التقنيات الناشئة في المملكة

شهد مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”، يوم أمس (الثلاثاء)، توقيع 8 اتفاقيات في عدة مجالات كالتقنيات المالية الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الحوسبة السحابية، والحلول الرقمية اللوجستية.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية الأولى تستهدف توفير الحلول التقنية الناشئة المختلفة في مجال التقنية المالية، في حين استهدفت الاتفاقيتان الثانية والثالثة دعم تمكين المستثمرين من الاستثمار في صناديق الذكاء الاصطناعي التي كانت محصورة على رؤوس الأموال الكبيرة، وتوفير الدعم في مجال التقنية المالية لمبتكري الحلول التقنية المناسبة والذي يدفع إلى ابتكار المزيد من الحلول التي تسهم في رسم مستقبل مشرق للتقنية المالية.
وأضافت أن الاتفاقية الرابعة تستهدف تبنيهم لحل منصة “كرز” تجنب المُضاعفات لمرضى السكري والوصول إلى جودة حياة أفضل ببناء خطة علاجية ترسم بشكل أدق لكل مصاب بالربط بين بيانات المصاب مع الجهة المعنية بالعلاج مباشرة.
وأبانت أن الاتفاقية الخامسة بين شركة “أورينج إريا” وشركة “أتاركلاود” بهدف التعاون بينهما لرفع جودة الأداء وتقليل المخاطر لدى رواد المجال العقاري، كما وقعت “أتاركلاود” اتفاقية أخرى مع ” ازدهار” للتطوير العقاري، بحيث تعمل أتاركلاود على تسهيل عملية متابعة المسائل القانونية وإجراء التحصيلات وغيرها من الخدمات لشركة “ازدهار” للتطوير العقاري. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس المجال، تم توقيع اتفاقية بين شركة “كونكس” مع “سليمان العقارية” لمواكبة توجه مساعي الشركة في مواكبة التقنيات العقارية في المجال وتحسين كفاءة المشاريع في وقت قياسي، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة “إمداد تك” مع شركة “سنت لاب” لتقديم حل “إمداد تك” لإدارة سلاسل الإمداد بتقنية البلوكتيشن الذي سيمكن المصانع والشركات من تتبع منتجاتها من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الإنتاج والتوصيل للعملاء والتخزين، انتهاءً بالوصول إلى العميل النهائي مما يرفع من جودة المنتجات.