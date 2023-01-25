“الخطوط السعودية” تزيد السعة المقعدية 40% لخدمة السياح والحجاج والمعتمرين

أعلنت الخطوط السعودية رفع حصتها السوقية عن العام الماضي بنسبة 40% للسعة المقعدية وخاصة إلى المحطات التي تشهد كثافة في حركة السفر.
وأضافت أنها رفعت السعة المقعدية إلى أكثر من 25,3 مليون مقعد لعام 2023، فيما تجاوزت الرحلات الدولية 89,8 ألف رحلة بنسبة زيادة على العام الماضي 2022م بلغت 40%، كما زادت السعة المقعدية للقطاع الداخلي بنحو نصف مليون مقعد لتبلغ أكثر من 17,8 مليون مقعد وبإجمالي لعدد الرحلات تجاوز أكثر من 102 ألف رحلة.
وأكدت أن جدول الرحلات يتّسم بالمرونة وقابلية التغيير بما يخدم المتطلبات التشغيلية، كما ستستلم خلال العام الحالي طائرات جديدة من طراز بوينج “B787” دريملاينر التي تبلغ مقاعدها 24 مقعداً على درجة الأعمال و333 على درجة الضيافة.
كما كشفت عن وصول طلائع الطائرات الجديدة من طراز إيرباص A321NX” بسعتها المقعدية التي تشمل 20 مقعداً لدرجة الأعمال و 168 مقعداً لدرجة الضيافة، كما تحرص “السعودية” على مواصلة تطبيق أفضل الأنظمة في عملياتها للحفاظ على الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة والجودة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأنها تهدف من التحديث المستمر لجدولة رحلاتها وعملياتها التشغيلية إلى تلبية رغبات الضيوف وتوفير الأوقات المناسبة لسفرهم على مدار العام وفي مواسم الذروة، كما أنها تطمح لزيادة نقاط وصولها لوجهات جديدة لربط العالم بالمملكة خدمةً لقطاع السياحة والحج والعمرة، كما تشمل الخطة ضخ المزيد من الرحلات والسعة المقعدية على القطاع الداخلي.