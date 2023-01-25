مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، انخفاض الحالات الحرجة، وتسجيل ارتفاع في الإصابات الجديدة والوفيات، وأعداد المتعافين من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 40 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع حالة واحدة عن الإصابات المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827737 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 35 حالة، بارتفاع 8 حالات عن الأمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815322 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض في الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل خروج 4 حالات من غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 17 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن حالات الوفاة شهدت ارتفاعاً بعد تسجيل حالتَيْ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9563 حالة وفاة.