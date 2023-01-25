“التجارة” تمنع مكاتب المحاسبة من مراجعة قوائم المنشآت المنتهية سجلاتها التجارية

شددت وزارة التجارة، على مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخصة بعدم قبول مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، وأن يتم توجيه أصحاب تلك السجلات بتجديدها أولا قبل قبول مراجعة القوائم المالية.
جاء ذلك ضمن خطاب تلقته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية.
وأشارت الهيئة إلى أن خطاب وكيل وزارة التجارة شدد على ضرورة ضمان عدم ممارسة أي منشأة عملا تجاريا في المملكة إلا بموجب سجل تجاري نشط.
وأبانت أن الوزارة استثنت الشركات التي يتم تصنيفها وفقا لنظام الإفلاس والأحكام القضائية، من شرط تجديد السجل التجاري المنتهي. وفق “أخبار 24”.