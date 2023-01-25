أعلن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، اليوم (الأربعاء)، عن طرح شركة “ريمات الرياض للتنمية”، أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية؛ وذلك من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وتشتمل الفرصة الاستثمارية على إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية من نماذج مختلفة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق الرقمية بشاشات إعلانية ضخمة، وتصل مدة العقد إلى 10 أعوام بما يدعم جذب الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل.
وتعتبر هذه الفرصة الأولى ضمن سلسلة من الفرص الاستثمارية التي ستطلقها الشركة، وتأتي كجزء من المخطط الإعلاني لمدينة الرياض، والذي أُعلن عنه سابقاً في ضوء استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن. وفق “أخبار 24”.