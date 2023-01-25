بالفيديو.. سالم الدوسري أفضل لاعب في دوري روشن خلال شهر يناير

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن عن جوائز الأفضل بالدوري السعودي للجولات 12 و13 و14 خلال شهر يناير الجاري.
وأعلن الحساب الرسمي عن حصد نجم الهلال سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير.
كما وقع اختيار رابطة المحترفين على لاعب نادي الشباب متعب الحربي كأفضل لاعب واعد في شهر يناير.
وحصل حارس مرمى الخليج دوغلاس على جائزة أفضل حارس بعد تألقه في المباريات الأخيرة. وفق “أخبار 24”.
وحصد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي الخليج على جائزة أفضل مدرب بالدوري خلال الشهر الحالي.
أفـضـل لاعـب 💪
🇸🇦 سالم الدوسري لاعب نادي الهلال @Alhilal_FC يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير ✅ pic.twitter.com/pyRmpexnW5
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 25, 2023