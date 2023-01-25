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جديد المحليات > مصادر: النطق بالحكم في قضية المغدور “بندر القرهدي” غدًا
25/01/2023   10:23 م

مصادر: النطق بالحكم في قضية المغدور “بندر القرهدي” غدًا

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رجحت مصادر أن يتم النطق غداً الخميس بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة ضد الجاني المتورط في قتـل بندر طه القرهدي حرقاً .

وأشارت المصادر لـ”أخبار 24″ إلى أن الجلسة الخامسة عقدت اليوم الأربعاء في المحكمة الجزائية وتم خلالها إغلاق باب المرافعات.

ويتوقع أن تكون جلسة المحاكمة التي من المقرر أن تعقد غداً الخميس السادسة والأخيرة، والتي سيتم فيها النطق بالحكم على الجاني.

وكانت محافظة جدة شهدت الجريمة المروعة ديسمبر الماضي وتم القبض على منفذها، الذي غدر بصديقه داخل مواقف سيارات في الإسكان الجنوبي، وحرق سيارة الضحية وهو بداخلها وغادر تاركاً إياه يصارع الموت.

وانتشر عبر مواقع التواصل خبر وفاة بندر القرهدي، ومقطعا مصورا يوثق اللحظات الأخيرة قبل وفاته.

مصادر: النطق بالحكم في قضية المغدور “بندر القرهدي” غدًا

جديد المحليات
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