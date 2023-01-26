“الأرصاد” : معدلات الأمطار ستكون أعلى الشهر المقبل

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن معدلات هطول الأمطار في المملكة ستكون أعلى في الشهر المقبل.
وأوضح أمس (الأربعاء) أن تقرير الأرصاد للمناخ أشار إلى أن المعدلات الأعلى ستكون على شرق ووسط المملكة والمناطق الشمالية.
وأشار إلى أنه اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ستكون هنالك كتلة هوائية باردة، مع انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | محلل طقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل:
حسب تقرير الأرصاد للمناخ من المتوقع أن تكون معدلات هطول الأمطار أعلى في الشهر المقبل على المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/k6rrCy1vrx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023