نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد” : معدلات الأمطار ستكون أعلى الشهر المقبل
26/01/2023   9:04 ص

“الأرصاد” : معدلات الأمطار ستكون أعلى الشهر المقبل

+ = -
677

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن معدلات هطول الأمطار في المملكة ستكون أعلى في الشهر المقبل.

وأوضح أمس (الأربعاء) أن تقرير الأرصاد للمناخ أشار إلى أن المعدلات الأعلى ستكون على شرق ووسط المملكة والمناطق الشمالية.

وأشار إلى أنه اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ستكون هنالك كتلة هوائية باردة، مع انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” : معدلات الأمطار ستكون أعلى الشهر المقبل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885247571.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.