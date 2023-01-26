"الثقافة" تحتفل بختام مبادرة "عام القهوة السعودية 2022"

احتفلت وزارة الثقافة، أمس (الأربعاء)، بختام مبادرة “عام القهوة السعودية 2022″؛ وذلك خلال حفلٍ أقيم بقصر الثقافة في الرياض، برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان.
وقال نائب وزير الثقافة حامد فايز، خلال كلمة له، إن الوزارة نفَّذت طيلة العام، أكثر من 32 برنامجاً وفعالية، إلى جانب إطلاق ما يزيد على 8 مسابقات.
وأضاف أن الوزارة عملت على تعزيز حضور القهوة السعودية محلياً وعالميّاً؛ مشيداً بالمنجزات التي حققتها المبادرة، والتي أسفرت عن إدراج البن الخولاني على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة “اليونسكو”.
وشهد الحفل الختامي عرضاً لأبرز ما حققته المبادرة من أنشطة وفعاليات وشراكات متنوعة مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، واستعراضاً لإسهام المبادرة في إبراز الجوانب الثقافية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية.
وفق “أخبار 24”.