خبير : السوق العقاري سيشهد طفرة كبيرة وسيجذب رؤوس الأموال الخارجية

أكد الخبير والمقيم العقاري المهندس أحمد الفقيه أن السوق العقاري السعودي -حال دخول قرار تملك الأجانب به بشكل كامل- سيشهد طفرة كبيرة في حجم التداولات وسيصبح جاذبًا لرؤوس الأموال الخارجية.
وأوضح الفقيه لـ “أخبار 24″، أن حجم السوق العقاري -البالغ أكثر من 3.5 تريليون ريال والذي يسهم حاليًا بـ8% من الناتج المحلي غير النفطي كثالث قطاع- يتفرد بميزة لا توجد بأي سوق آخر حيث يضم الحرمين الشريفين ما يمنحه جاذبيةً وقدسيةً وتفردًا لدى المسلمين حول العالم والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار مسلم.
وأضاف أن دخول هذه الرساميل الكبيرة سيؤثر وبشكل واضح على قطاع سوق العقارات المدرة للدخل بكل فئاتها التجاري والمكتبي والضيافة متزامنا مع ما تشهده المملكة من طفرة سياحية كبيرة.
وأشار الفقيه إلى أن المراقبين للسوق العقاري السعودي يعتقدون أن تسويق 4 مدن رئيسية سيجعلها تحظى بجاذبية استثنائية وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة .
وبيّن أن هذا التدفق المالي في السوق سيكون له تأثيره المباشر في رفع نسبته في خزينة الاقتصاد من الناتج غير النفطي لتصل إلى 15%، ما يعني ازدهارًا كبيرًا وبالتالي ستصعد الأسعار وبشكل كبير.