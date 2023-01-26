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رياضة > قبل ليلة السوبر.. لقاءات كؤوس لا تُنسى بين النصر والاتحاد
26/01/2023   9:05 ص

قبل ليلة السوبر.. لقاءات كؤوس لا تُنسى بين النصر والاتحاد

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تتجه الأنظار مساء الخميس صوب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2022-2023، والذي يقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وستحظى المباراة باهتمام عربي وعالمي كبيرين نظرًا لمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يمني النفس التتويج بأول ألقابه مع النصر، لكن المشوار نحو اللقب يصطدم بفريق الاتحاد الساعي لتحقيق أول ألقاب السوبر في تاريخه.

ولطالما زخر تاريخ الفريقين بمواجهات لا تُنسى على مستوى الكؤوس وذلك عبر ما يقرب من 6 عقود وكانت لقاءاتهما تخطف أنظار الجماهير السعودية لما تشهده من إثارة وندية. وفق “سبورت 24”.

مباراة سابقة بين الاتحاد والنصر

كأس الملك 1968

كانت أول مواجهة جمعت الفريقين على مستوى الكؤوس، ويومها فاز الاتحاد بنتيجة (5-3) من بينها الهاتريك التاريخي لنجم الاتحاد النور موسى.

كأس الملك 1979

انتظر الفريقان 11 عامًا ليلتقيا مجددًا في كأس الملك، حيث جمعتهما مباراة نصف نهائي 1979 ووقتها كرر الاتحاد تفوقه ليفوز بهدف نظيف.

كأس الملك 1980

وفي العالم التالي التقى الفريقان ولكن لحساب دور الـ16 وواصل الاتحاد وفاز بهدف نظيف.

كأس الملك 1986

جمع نهائي هذه النسخة فريقي الاتحاد والنصر ووقتها تمكن النصر من تحقيق أول انتصار على الاتحاد في كأس الملك، وذلك بهدف يوسف خميس ليتوج فريقه باللقب.

كأس الملك 1987

في العام التالي التقيا مجددًا ليكرر النصر تفوقه بالفوز (2-1) لحساب الدور ربع النهائي.

كأس الملك 1988

في هذه النسخة استعاد الاتحاد انتصاراته أمام النصر في كأس الملك، حيث حسمت ركلات الترجيح المباراة للاتحاد لحساب الدور نصف النهائي.

كأس الملك 1989

وفي النسخة التالية رد النصر بالفوز 2-0 لحساب دور الـ16.

كأس الملك 1990

واصل النصر تفوقه في هذه النسخة، وتخطى الاتحاد بركلات الترجيح في نصف النهائي.

كأس ولي العهد 1991

في أول لقاء بينهما في نهائي كأس ولي العهد، حقق الاتحاد الفوز بركلات الترجيح، ليكرر تفوقه على النصر عندما تغلب عليه في أول نهائي بينهما في كأس الملك عام 1968.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2016

حقق النصر في هذه النسخة الفوز أمام الاتحاد بنتيجة (3-1) لحساب الدور نصف النهائي.

كأس ولي العهد 2017

التقى الفريقان في النهائي، ويومها كتب الاتحاد الفوز التاريخي بهدف لاعبه السابق المصري محمود عبدالمنعم كهربا، ليتوج بآخر ألقاب بطولة كأس ولي العهد.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2019

وكان آخر لقاء على مستوى الكؤوس جمع الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019، وفاز الاتحاد بنتيجة 4-2 واللافت أن من سجل هدفي النصر يومها لاعب الاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله.

قبل ليلة السوبر.. لقاءات كؤوس لا تُنسى بين النصر والاتحاد

رياضة
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